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Воробьев назвал причины появления обманутых дольщиков

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал причины появления в регионе обманутых дольщиков. Он принял участие в совещании «Новеллы законодательства о долевом строительстве» в пятницу, 27 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

Мероприятие прошло под руководством главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.

«Причиной появления обманутых дольщиков являются два обстоятельства. Первое — это мошенники. Второе — это горе-строитель, который не знает, что такое себестоимость, но знает, что такое демпинг и не ведет хозяйство», — сказал Воробьев.

При этом он подчеркнул, что за последние пять лет властям удалось решить проблему 20 тысяч дольщиков. Для этого, по его словам, пришлось израсходовать 50 миллиардов бюджетных средств.

«Сейчас у нас следующая стадия — это восемь тысяч дольщиков, которые тоже требуют вернуть им квартиры. Наша задача — чтобы строители и банки, которые работают на Московскую область, знали и соблюдали четко правила игры. Я очень надеюсь, что ужесточение законодательства позволит нам раз и навсегда закрыть тему появления новых обманутых дольщиков», — заключил он.

В прошлом году в регионе начал работу компенсационный фонд долевого строительства. В случаях нецелевого использования средств или несоответствия требованиям нового закона, есть возможность приостановки Росреестром регистрации договоров долевого участия.

26 июня компания Urban Group оставила недостроенными дома в самых престижных районах Московской области на разных стадиях строительства. Воробьев заверил, что люди не останутся без помощи.

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