Восемь полицейских пострадали в погоне за машиной в Иркутске

Восемь сотрудников полиции получили травмы в ДТП в Иркутске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД.

«Сегодня сотрудники ГИБДД заметили на дороге водителя, нарушавшего правила движения, и приняли меры к его задержанию. На мосту через реку Иркут машина нарушителя была блокирована», — говорится в сообщении. Отмечается, что в процессе оформления протокола в полицейских врезался другой автомобиль.

По словам начальника пресс-службы полиции Германа Струглина, у пяти человек переломы, у трех — ушибы. Водитель-нарушитель также госпитализирован. Мужчина, устроивший ДТП, задержан.

По информации источника в экстренных службах, врезавшийся в группу полицейских водитель задержан. Telegram-канала 112 сообщает, что полицейские преследовали 23-летнего гонщинка, который находился за рулём черной Toyota Filder. После того, как сотрудники ДПС заблокировали нарушителя, в них врезался красный Ford Focus.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!