Сотрудники СИЗО месяц не лечили россиянина с острым аппендицитом

Сотрудники СИЗО №1 в Грозном почти месяц не оказывали необходимую медицинскую помощь 24-летнему арестованному Ибрагиму Янгулбаеву, у которого врачи диагностировали острый аппендицит, сообщает «Новая газета».

Боли в животе у Янгулбаева начались 2 июля, но в медчасти СИЗО игнорировали его жалобы. Следующие несколько дней его самочувствие ухудшалось, два раза ему вызывали скорую. Прибывшие врачи диагностировали аппендицит и рекомендовали срочную госпитализацию. На это начальник медчасти Бахаев говорил, что молодой человек якобы симулирует, и Янгулбаева оставляли в камере.

11 июля арестованного в критическом состоянии доставили в Заводской суд Грозного на рассмотрение его уголовного дела за публикации в соцсетях. Ему снова вызвали скорую. В итоге приставы отправили молодого человека не в больницу, а обратно в следственный изолятор.

Оперировать Янгулбаева начали только через семь часов. Хирурги откачали из брюшной полости молодого человека 250 миллилитров гноя. Из-за того что больше недели молодому человеку не оказывалась медицинская помощь, аппендицит усугубился и перешел стадию гнойного гангренозного. Врачи сообщили, что если бы юношу госпитализировали на день позже, то спасти его было бы сложно.

Через девять дней после операции работники СИЗО доставили арестованного обратно в камеру, а не в медчасть, хотя медики предупреждали о возможных осложнениях. Там он не получал никакой медпомощи, кроме перевязок, к врачам его не возили, из-за рвоты от тюремной еды Янгулбаев питался «Дошираком». 27 июля его состояние резко ухудшилось, у него появились сильные боли и температура. Необходимая помощь была оказана молодому человеку только после публикации материала в «Новой газете».

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