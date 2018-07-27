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Сотрудница СИЗО отбилась от начальника-насильника пистолетом

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Сотрудница СИЗО-1 в Кабардино-Балкарии отбилась от пытавшегося изнасиловать ее начальника изолятора, угрожая ему табельным пистолетом, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России в пятницу, 27 июля.

Подозреваемый отстранен от должности по решению суда. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 131 УК РФ).

Нападение произошло 2 июня 2016 года в служебное время в кабинете отдела охраны СИЗО. В то время фигурант дела занимал должность заместителя начальника изолятора по оперативной работе.

«Повалив женщину на диван, он, применяя физическое насилие, пытался вступить с ней в половой акт, однако потерпевшая сумела оказать сопротивление, — отметили в следствии. — Оттолкнув подозреваемого от себя и угрожая применением имевшегося при ней табельного пистолета, она потребовала от него незамедлительно покинуть помещение».

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы только через два года после инцидента, так как находилась в служебной зависимости от напавшего.

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