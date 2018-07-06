На Кубани санитаров психбольницы обвинили в изнасиловании пациентки

На Кубани 50-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании ее дочери. Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает kuban.kp.ru.

«По ее [заявительницы] словам, на девушку, которая находится на лечении в психоневрологическом диспансере Туапсе, напали санитары. Известно, что пациентка имеет отклонения в психическом развитии», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят по этому факту проверку. По данным источника издания, эксперт выполнил осмотр девушки и предварительно заключил, что изнасилования не было. Однако точное решение будет известно через неделю. При этом руководство психоневрологического диспансера от комментариев отказалось.

3 июля сообщалось, что москвичка придумала историю о тройном изнасиловании и заявила в полицию, чтобы привлечь внимание своего молодого человека.

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