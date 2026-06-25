Вице-премьер Украины усомнился в желании ЕС принять страну в объединение

Вице-премьер Качка: Ограничение экспорта вызывает сомнения в желании ЕС принять Украину

Европа ограничивает украинский экспорт, что заставляет усомниться в желании Евросоюза принять республику в объединение. Свои сомнения выразил вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, торговый представитель Тарас Качка, его цитирует «Интерфакс-Украина».

Помимо мер по ограничению экспорта, вопросы вызывает и затягивание решения об открытии остальных пяти переговорных кластеров.

«Когда мы отчитываемся о наших реформах, ЕС применяет меры, которые создают барьеры для нашего экспорта в Европейский Союз. И в украинском обществе тоже возникает вопрос: действительно ли ЕС хочет нас там, или это конкуренция», — подчеркнул Качка.

Ранее стало известно, что одной стране грозит выход из ЕС при присоединении к нему Украины.