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07:00, 25 июня 2026Бывший СССР

Вице-премьер Украины усомнился в желании ЕС принять страну в объединение

Вице-премьер Качка: Ограничение экспорта вызывает сомнения в желании ЕС принять Украину
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа ограничивает украинский экспорт, что заставляет усомниться в желании Евросоюза принять республику в объединение. Свои сомнения выразил вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, торговый представитель Тарас Качка, его цитирует «Интерфакс-Украина».

Помимо мер по ограничению экспорта, вопросы вызывает и затягивание решения об открытии остальных пяти переговорных кластеров.

«Когда мы отчитываемся о наших реформах, ЕС применяет меры, которые создают барьеры для нашего экспорта в Европейский Союз. И в украинском обществе тоже возникает вопрос: действительно ли ЕС хочет нас там, или это конкуренция», — подчеркнул Качка.

Ранее стало известно, что одной стране грозит выход из ЕС при присоединении к нему Украины.

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