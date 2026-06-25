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07:00, 25 июня 2026Забота о себе

Названа ленивая альтернатива самой популярной позе в сексе

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom  

Сексологи Руфус Спанн и Каролина Патаки назвали ленивую альтернативу одной из самых популярных поз в сексе — «догги стайл». Своими советами они поделились с Men's Health.

Эксперты отметили, что «догги стайл» нравится как мужчинам, так и женщинам. Единственным ее минусом они назвали то, что партнерам приходится быть постоянно в напряжении. По их мнению, эту проблему полностью можно решить, если женщина не будет стоять на четвереньках, а ляжет на живот.

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Спанн добавил, что секс на животе дает сильные эмоциональные переживания, так как партнеры тесно соприкасаются телами и могут ласкать друг друга. Помимо этого, в таком положении стимулируются женские эрогенные зоны. Чтобы найти их, сексолог посоветовал поэкспериментировать с углом проникновения, подкладывая под бедра партнерши подушку.

Ранее на форуме Reddit мужчины рассказали, с какими распространенными среди женщин мифами о себе сталкивались. Многие заявили, что женщины заблуждаются, полагая, что мужчины флиртуют с каждой повстречавшейся им девушкой.

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