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Москвичка решила вернуть любимого и выдумала тройное изнасилование

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Москвичка придумала историю о тройном изнасиловании и заявила в полицию, чтобы привлечь внимание своего молодого человека. Об этом во вторник, 3 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В июне столичные полицейские получили заявление от девушки, в котором та сообщила, что около платформы "Переделкино" ее изнасиловали трое неизвестных. Однако позже выяснилось, что москвичка выдумала эту историю: таким образом она хотела привлечь внимание своего молодого человека, с которым находилась на грани разрыва», — сказал он.

По словам источника, проведенная проверка показала, что слова девушки не соответствуют действительности, после чего в отношении москвички завели уголовное дело по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»), по которой ей может грозить до трех лет лишения свободы. 2 июня дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

28 мая стало известно, что москвичка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании: якобы новый знакомый добавил ей в роллы что-то возбуждающее, из-за чего она стала заниматься с ним оральным сексом.

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