Тюремщиков уличили в нарушении права на общение осужденных россиянок с детьми

В России десяткам женщин, которые попали в места лишения свободы, отказывают в предоставлении информации о месте нахождения их детей на воле и в свиданиях с ними. Об этом говорится в докладе российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, подготовленном для отчета об исполнении в стране Конвенции против пыток и других жестоких видов обращения и наказания.

Подобные действия тюремщиков, отмечается в документе, не только нарушают права заключенных, но и «причиняют нравственные страдания матерям».

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За 2017 год в аппарат уполномоченного по правам человека пришло три десятка жалоб по данному поводу. Проверка по каждой из них находится на контроле у омбудсмена.

6 июля вступило в силу распоряжение Минюста, согласно которому женщины и несовершеннолетние, находящиеся в СИЗО, будут посещать душ не реже двух раз в неделю. В том же документе указано, что камеры, где содержатся женщины и дети, необходимо снабдить телевизорами и холодильниками.

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