В НАСА начали искать инопланетян

Космический телескоп TESS, предназначенный для поиска экзопланет транзитным методом, приступил к выполнению научной программы. Исследователи надеются найти с помощью нового инструмента крупные небесные тела, обладающие пригодными для жизни условиями. Об этом сообщает The Independent.

Цель миссии Transiting Exoplanet Survey Satellite, запущенной в апреле 2018 года под управлением НАСА, состоит в обнаружении планет, подобных Земле и находящихся в зоне обитаемости, с помощью транзитной фотометрии. Этот метод заключается в наблюдении прохождения небесного тела на фоне диска звезды, что выражается в падении блеска светила. По полученной информации астрономы могут определить размеры и плотность планет, а также конфигурации их орбит и состав атмосферы.

Ожидается, что первые данные, полученные TESS, будут переданы на Землю в начале августа. Результаты новых наблюдений будут поступать каждую неделю, и ученые начнут их анализировать для выявления транзитных событий. Ожидается, что основная космическая миссия продлится два года, однако, как и в случае с орбитальным телескопом Kepler, возможно продление сроков работы аппарата.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!