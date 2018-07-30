«ЕвроХим» поменяет подрядчика в Березниках

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Усольского калийного комбината компании «ЕвроХим», в настоящее время ведется процедура смены подрядчика строительства жилых домов в рамках проекта по сооружению в городе Березники Пермского края жилого микрорайона для сотрудников комбината.

Процесс смены подрядчика будет завершен до конца 2018 года и не окажет влияния на сроки реализации всего проекта, окончание которого будет осуществлено в 2025 году, согласно Специальному инвестиционному контракту, заключенному 11 ноября 2016 года компанией «ЕвроХим» с администрацией Пермского края.

Как и было запланировано ранее, всего будет построено 98 тысяч квадратных метров жилья, а также социальные объекты — два детских сада, школа, спортивный комплекс, магазин и кафе.

В настоящее время ведется строительство инженерных коммуникаций, основная часть которых будет сдана в 4 квартале 2018 года. В 2019 году будут сданы в эксплуатацию первые четыре пятиэтажных жилых дома.

