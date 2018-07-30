Мир
 
Последние новости
Арестованного по делу о госизмене ученого заподозрили в сливе данных о подлодках
В Британии призвали противостоять растущей российской угрозе сообща
В Латвии сочли необходимым раздробить Россию
Самолет разбился и загорелся в Бразилии
Определена формула кассового фильма
Россияне пожелали подольше оставлять россиянок в декрете
Украина нашла слабость России в праздновании Дня принятия Крыма
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Президент Хорватии высказалась о зонтах на финале ЧМ-2018
Новости партнеров

В Германии задумались над ограничением срока полномочий канцлера

Перейти в «Мою Ленту»

Лидер Свободной демократической партии Германии (СДПГ) Кристиан Линднер заявил, что срок полномочий федерального канцлера необходимо ограничить восемью или десятью годами. Об этом сообщает Bild.

По его мнению, за время правления главы немецкого правительства Ангелы Меркель, занимающей свой пост уже 13 лет, с 2005 года, образовался «политический застой», передает РИА Новости.

«Любой другой глава правительства был бы прогрессивнее, чем госпожа Меркель (...) В таком положении и с таким канцлером необходимого для Германии подъема добиться не удастся», — заявил он.

Канцлер избирается сроком на четыре года. Меркель возглавила правительство Германии в четвертый раз, победив на очередных выборах в бундестаг в сентябре прошлого года.

В настоящее время в Германии нет ограничений по времени пребывания одного человека на посту канцлера. Дольше всех правительство ФРГ возглавлял Конрад Аденауэр (с 1949 по 1963 год), также Ангелу Меркель пока опережает Гельмут Коль, занимавший свой пост с 1982-го по 1998 год.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Uns droht die Gefahr einer vertrumpten Demokratie
Меркель засняли на фоне «совокупляющихся» медведей
Меркель распекла Трампа
Другие материалы рубрики
Мир00:0129 июля

Салам, рейх!

Ислам поставил Европу на колени еще при Гитлере. Фюрер был только рад
01:57Сегодня

Автомобиль на огромной скорости вылетел с эстакады и попал на видео

22:4029 июля

Жертве отравления «Новичком» отказали в достойных похоронах

16:0828 июля

Погодные аномалии оставили британцев без отпуска

Мир00:0528 июня

Беру!

Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
20:4329 июля

Наводнения оставили без домов тысячи жителей Мьянмы

21:5729 июля

Турция попросилась в БРИКС

12:5928 июля

Мигранты высадились на нудистском пляже и попали на видео

Мир00:0127 июля

Малыши без души

Дикари из джунглей годами убивают своих детей. Закон на их стороне
19:3329 июля

Трамп пригрозил остановить работу правительства США

21:3729 июля

Более 160 заключенных в Камеруне подожгли тюрьму и сбежали

00:5727 июля

Нашествие 600 мигрантов на территорию Испании попало на видео

Россия
«Умереть как викинг — в бою! Или на девушке»
Главный неонацист России скоро выйдет на свободу. У Тесака большие планы
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Россияне пожелали подольше оставлять россиянок в декрете
Дети российских олигархов начали покидать британские школы
Три сестры убили отца-тирана в Москве
Россияне четыре часа стояли в очереди за дешевой пиццей
Сотрудников колоний захотели воспитывать коллективно
Все материалы
Мир
Салам, рейх!
Ислам поставил Европу на колени еще при Гитлере. Фюрер был только рад
В Германии задумались над ограничением срока полномочий канцлера
Автомобиль на огромной скорости вылетел с эстакады и попал на видео
Жертве отравления «Новичком» отказали в достойных похоронах
Наводнения оставили без домов тысячи жителей Мьянмы
Турция попросилась в БРИКС
Трамп пригрозил остановить работу правительства США
Все материалы
Бывший СССР
Карабах раздора
Армяне и азербайджанцы делят его 100 лет. Уже завтра тут может вспыхнуть война
Украина нашла слабость России в праздновании Дня принятия Крыма
Битвы за урожай
Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против
Узбекистанский телеканал отключили за безнравственность
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
США помогут Украине бороться с контрабандой
Украинская писательница предложила штрафовать вожатых за разговоры на русском
Все материалы
Экономика
В России появятся офшоры
Олигархи спасут свои миллиарды. Но есть нюанс
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
Всех обули
Они годами обманывали рынок и богатели. Теперь им грозит расплата
Подсчитан эффект ЧМ-2018 для экономики России
Названы самые небезопасные для пользования банковскими картами страны
Россия приготовилась доминировать с помощью беспилотников
Трамп и торговая война разогнали американскую экономику
Все материалы
Силовые структуры
Сво среди чужих
Крестного отца Армении знал весь мир. Ради его похорон остановили войну
Фигуранта дела о хищении денег «Роскосмоса» не нашли в самолете
«У нас стриптиз танцуют даже зимой»
Российские уличные гонщики решают вопросы с полицией и презирают мажоров
В СИЗО «Лефортово» нашли еще одного ученого-«госизменника»
Арестованного по делу о госизмене ученого заподозрили в сливе данных о подлодках
Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе
Напавшего на полицейского в центре Москвы отправят к психиатрам
Все материалы
Наука и техника
Хранители света
Они нашли жизнь в космосе. Это видно только ночью
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Прямой наводкой
Они погибли в самом страшном сражении Великой войны. Это их последние минуты
Катер врезался в опору моста на параде в Петербурге
У России насчитали на четыре подлодки меньше
Китай обогнал Россию по двигателям субмарин
Российский флот пополнится новыми кораблями
Все материалы
Спорт
Все в шелках
Они проехали тысячи километров по русскому бездорожью. И хотят еще
Президент Хорватии высказалась о зонтах на финале ЧМ-2018
В Норвегии погибла олимпийская чемпионка
Дзюба поразмышлял о политической карьере
От бывшего тренера Медведевой ушла очередная фигуристка
Черчесов запретил футболистам выпить на приеме в Кремле
Смолов отдал голевой пас сопернику и лишил свою команду очков
Все материалы
Культура
«Спасти камер-юнкера Пушкина». Режиссер-постановщик — Сергей Чехов«Либо на дне — либо нигде»
Почему нам стыдно ходить в театр
Том не первый
Кино недели: от «Миссия невыполнима» до «Мектуб, моя любовь»
Определена формула кассового фильма
Организаторы независимых кинофестивалей забили тревогу из-за Госдумы
Появилось первое фото со съемок новых «Людей в черном» без Уилла Смита
Российский драматург упал на трубы в оркестровую яму и умер
Шварценеггер на личном танке раздавил лимузин
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Империя власти и шантажа
Злобный подросток разбогател на подглядывании за людьми и поплатился
В сети узнали о существовании мороженого из майонеза и ужаснулись
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
Более 11 миллионов пользователей сети подверглись слежке
Реакция впервые выбравшегося на пляж инвалида растрогала пользователей сети
Все материалы
Ценности
Грозный Гусак
Он целовался с Брежневым, пил пиво бочками и жил в квартире Джеймса Бонда
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Бриллиантом на грудь
Ювелирные дома украсят самых богатых женщин планеты
Названы две самые популярные джинсовые вещи лета
Снимайте все
Стриптизеры, параноики и украинец: что творилось на съемках календаря Pirelli
Прическа из 1960-х вновь обрела популярность
Главная швейцарская часовая выставка останется без крупнейшего участника
Все материалы
Путешествия
На сцене фестиваля «Голос кочевников» — китайская группа HanggaiДухи дают добро
Помощь Сталину, спасение России и другие мифы загадочных бурятских кочевников
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Закрытие визовых центров в России решили отложить
В Пакистане погиб российский турист
Вам не сюда
Там живут только избранные. Как выглядят самые дорогие номера отелей
Серфер проехал милю на волне и снял видео
Британец оказался единственным пассажиром в самолете на 168 мест
Все материалы
Из жизни
«Никогда не жду, что меня будут облизывать с ног до головы»
Рассказ россиянки о жизни в Берлине
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Пугавшего туристов крокодила поймали в Таиланде
Загадочного крысочервя сняли на видео
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
После пластической операции у китаянки перестал закрываться глаз
Французский мэр запретил комаров
Все материалы
Зачем изобрели цветные шины
Забытые технологии: цветные и светящиеся шины Goodyear родом из шестидесятых
Спецверсия «Дастера» на турецком бездорожье
Испытание спецверсии «Дастера» дикой Турцией
Автомобили-киногерои
Парадные портреты славных машин из кино и сериалов
По воде на мотороллере из 1960-х
Как маленький скутер ходил по темным водам Темзы
BMW назвала российские цены на новую «восьмерку»
Владельцам «заряженных» Audi предложили колеса по цене Renault Duster
Opel может вернуться на российский рынок в следующем году
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы