В Германии задумались над ограничением срока полномочий канцлера

Лидер Свободной демократической партии Германии (СДПГ) Кристиан Линднер заявил, что срок полномочий федерального канцлера необходимо ограничить восемью или десятью годами. Об этом сообщает Bild.

По его мнению, за время правления главы немецкого правительства Ангелы Меркель, занимающей свой пост уже 13 лет, с 2005 года, образовался «политический застой», передает РИА Новости.

«Любой другой глава правительства был бы прогрессивнее, чем госпожа Меркель (...) В таком положении и с таким канцлером необходимого для Германии подъема добиться не удастся», — заявил он.

Канцлер избирается сроком на четыре года. Меркель возглавила правительство Германии в четвертый раз, победив на очередных выборах в бундестаг в сентябре прошлого года.

В настоящее время в Германии нет ограничений по времени пребывания одного человека на посту канцлера. Дольше всех правительство ФРГ возглавлял Конрад Аденауэр (с 1949 по 1963 год), также Ангелу Меркель пока опережает Гельмут Коль, занимавший свой пост с 1982-го по 1998 год.

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