Россиянин сбил на машине девять полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против 28-летнего водителя автомобиля Ford, который в пьяном состоянии сбил девять сотрудников полиции в Иркутске. Об этом во вторник, 31 июля, сообщила пресс-служба управления СК по Иркутской области.

Подозреваемый задержан. Расследование ведется по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Около часа ночи 29 июля экипаж ГИБДД на одной из улиц Иркутска попытался остановить угнанный автомобиль Toyota, передает «Интерфакс». Водитель стал уходить от погони. Применив табельное оружие, полицейские заблокировали машину на мосту через Иркут. Во время составления протокола в группу полицейских врезался Ford.

По данным полиции, различные травмы получили девять офицеров и оба водителя. Повреждены шесть автомобилей, в том числе четыре служебные машины.

По данным министерства здравоохранения Иркутской области, были госпитализированы пятеро пострадавших, среди которых четверо полицейских и водитель, находившийся за рулем угнанной машины. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Автомобилисту, который врезался в группу людей, было назначено амбулаторное лечение.

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