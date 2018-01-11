Сбитый полицейским россиянин сбежал с места ДТП

В Ленинградской области объявили в розыск пострадавшего в ДТП мужчину, которого сбил сотрудник МВД, сообщили 47news.ru в межрегиональном главке полиции.

«Сотрудник полиции был трезв, находился в гражданской одежде», — отметили в МВД.

ДТП произошло в ночь на 11 января в поселке Тельмана Тосненского района. Полицейский ехал на личной машине и совершил наезд на пешехода вне зоны перехода. Пострадавший по неизвестным причинам предпочел скрыться.

Проводится служебная проверка, устанавливается виновник произошедшего.

В декабре 2017 года оперуполномоченный одного из районных отделов полиции в Москве за рулем Infiniti сбил мужчину, стоявшего возле своей машины на МКАД. Пострадавший — гражданин Кубы — от полученных травм скончался на месте. Полицейский, как предполагается, совершил наезд, не справившись с управлением. Он также протаранил две машины.

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