Бойцу UFC наложили 21 шов после драки с прохожими

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джаред Гордон поделился видеозаписью уличного боя с хулиганами, которые напали на его друзей. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте спортсмена.

Гордон рассказал журналистам Bloodyelbow, что инцидент произошел 22 декабря 2017 года, за два месяца до его боя с Карлосом Феррейрой на UFC Fight Night 126. 29-летний боец со своим другом встретили бывшего ученика Гордона возле парикмахерской. Один из проходивших мимо хулиганов сперва плюнул в лицо бывшему ученику Гордона, а потом попытался нанести удар. Сначала в драку вступил приятель бойца, а после и сам Гордон. Во время потасовки была разбита витрина парикмахерской. Упавший на стекло Гордон повредил руку, ему наложили 21 шов.

Гордон занимался в академии бразильского джиу-джитсу инструктора и бойца MMA Ренцо Грейси. В активе американца 14 побед при двух поражениях. Он провел в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) три боя, выиграв два из них и проиграв один.

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