Осужденный за убийство Немцова объявил голодовку в колонии

Осужденный за убийство политика Бориса Немцова Заур Дадаев объявил голодовку в колонии из-за незаконного, на его взгляд, помещения в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом рассказала «Интерфакс» адвокат заключенного Роза Магомедова, добавив, что ее клиент не ест уже 12 суток.

По ее словам, Дадаев попал в ШИЗО за то, что ждал возле бани вместе с другим заключенным еще одного осужденного, который отправился проверять, есть ли там свободные места.

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«От самого Дадаева поступила жалоба на законность взыскания в виде водворения в штрафной изолятор 26 июля, однако в ней не было ни слова о голодовке», — рассказали агентству в иркутской прокуратуре. Надзорные органы начали проверку по информации, озвученной Магомедовой.

Ранее в июне сообщалось, что силовики вернулись к расследованию убийства Немцова, чтобы установить заказчика преступления и орудие убийства. Из-за этого на пятерых осужденных за это преступление выходцев из Чечни якобы оказывается мощное давление.

Политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По версии следствия, организатор преступления Руслан Мухудинов пообещал заплатить исполнителям 15 миллионов рублей. С ноября 2015 года он находится в международном розыске. 13 июля прошлого года Московский окружной военный суд приговорил остальных шестерых фигурантов дела, в том числе Дадаева, к заключению на срок от 11 до 20 лет.

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