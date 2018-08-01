Взорвавшийся на борту гаджет вызвал массовую панику среди пассажиров

Пассажирам, вылетавшим из Барселоны, пришлось экстренно покинуть самолет после того, как на борту взорвался портативный зарядный блок. Об этом сообщает Newshub.

Инцидент произошел в самолете авиакомпании Ryanair. Зарядное устройство загорелось, когда было подключено к телефону одного из путешественников, предположительно, гражданина Новой Зеландии.

Другой пассажир опубликовал кадры эвакуации, на которых видно, как все в панике прыгают на аварийный надувной трап и разбегаются в стороны. «Я никогда не видел столько напуганных людей», — отметил автор видео.

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По словам представителя авиакомпании, все пассажиры были успешно эвакуированы, а сотрудники самолета обезвредили загоревшееся устройство. «Сейчас авиакомпания ищет дополнительный авиалайнер, чтобы отправить на нем эвакуированных пассажиров с минимальной задержкой», — добавил агент Ryanair.

В феврале портативное зарядное устройство для мобильного телефона взорвалось в отделении для ручной клади в салоне самолета China Southern, когда он готовился к вылету. Стюардесса и один из пассажиров потушили огонь, залив его водой и соком.

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