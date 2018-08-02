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Британский пенсионер решил увеличить пенсию и занялся наркотиками

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Пенсионера в Великобритании обвинили в том, что он продавал кокаин и героин в доме престарелых, где проживал. Об этом сообщает Telegraph.

Пожилые обитатели учреждения в Вустере жаловались, что встречают людей, которые употребляют наркотики в мужском туалете. Они рассказали, что сам дилер — мужчина, который решил «дополнить» свою пенсию доходами от продажи наркотиков.

Одна из жительниц отметила, что торговля запрещенными веществами продолжалась в течение нескольких лет. По ее словам, в здании постоянно присутствовали люди, которые приходили ради покупки наркотиков, а некоторые из них даже спали в коридорах.

Полиция подтвердила, что ведет расследование по поступившим претензиям. Организация, которой принадлежит дом престарелых, призвала его жителей собирать доказательства торговли наркотиками для помощи властям.

В июле стало известно, что в Москве осудили двух бывших сотрудников полиции, которые подмешали сахар в найденный у задержанного наркотик из-за опасений, что запрещенного вещества недостаточно для возбуждения уголовного дела.

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