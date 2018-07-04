Ростовских борцов с наркотиками поймали с наркотиками на рабочем месте

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о приготовлении и незаконном сбыте наркотических средств в отношении бывшего начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков отделения полиции №4. Об этом в среду, 4 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июне 2018 года подозреваемый с сообщниками, личность которых не установлена, воспользовались служебным положением, чтобы незаконно приобрести и оставить на хранение в служебном помещении 10 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Подозреваемые намеревались сбыть запрещенные вещества, но их действия пресекли сотрудники оперативно-разыскной группы вместе с сотрудниками отдела «К».

В результате служебной проверки сотрудники четвертого отдела полиции и их руководители были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Сообщается, что некоторые из них после описанных событий уволились, а бывший начальник отдела был объявлен в федеральный розыск.

В мае прошлого года в Ленинградской области был задержан замначальника отдела регионального ГУ МВД России по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Подполковника заподозрили в продаже 40 граммов наркотиков за 120 тысяч рублей.

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