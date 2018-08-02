Россияне резко полюбили Запад

Позитивные установки в отношении россиян к США стали впервые за несколько лет преобладать над негативными. Об этом в четверг, 2 августа, сообщили в «Левада-Центре».

«С прекращением пропагандистского давления на общество или с ростом усталости от него прежние ценностные установки россиян постепенно восстанавливаются, как мы видели это на примере ослабления антигрузинских настроений, — отметили в центре, добавив, для примера, что доля считающих Грузию врагом россиян сократилась с 62 процентов в 2009 году до 9 процентов в мае 2017 года.

Социологи также связывают перемены во взглядах россиян с действиями правительства страны, предпринятыми уже этим летом. В мае к США негативно относились 69 процентов респондентов, хорошо — 20 процентов. В то же время в июле — 42 и 40 процентов соответственно.

Возмущение и недовольство вызывает представление о том, что Россия пытается реализовать геополитические планы в Сирии и Донбассе за счет населения. Потребности вооруженных сил воспринимают уже не столь оправданными на фоне обеднения.

Позитивные взгляды также стали преобладать у россиян по отношению к Евросоюзу: в мае — 28 процентов, а в июле — 42 процента. Доля же негативных суждений в адрес ЕС сократилась с 55 процентов в мае до 38 процентов в июле.

Сократилась и доля тех, кто негативно относится к Украине: с 55 до 49 процентов.

Россияне в массе своей выступают не только за прекращение конфронтации, но и за экономическое, политическое и культурное сближение с Западом. Число таких ответов выросло за три месяца с 58 до 68 процентов

На изоляции и противостоянии с США и Европой настаивает 21 процент опрошенных, что на 9 процентов меньше, чем было весной.

Однако надежды россиян на реальное улучшение отношений с заграницей в настоящее время лишь сократились: с 46 до 29 процентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!