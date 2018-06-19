Половина россиян захотела нового срока Путина

51 процент опрошенных россиян хотел бы видеть президента России Владимира Путина на посту главы государства и после 2024 года, 27 процентов — высказались против, говорится в исследовании «Левада-центра».

До 2024 года уровень жизни в стране станет выше, посчитали 45 процентов респондентов. 40 процентов высказали противоположную точку зрения. Большинство (57 процентов) респондентов сошлись во мнении, что в России нужны решительные и полномасштабные перемены (повышение заработной платы, размеров пособия, уровня социальной помощи и создания рабочих мест), и только каждый десятый сказал, что никакие перемены не нужны.

Также более половины (54 процента) россиян выразили надежду, что в течение нынешнего президентства Путина отношения между Россией и Западом нормализуются, при этом 44 процента респондентов не ждут снятия антироссийских санкций. Противоположной точки зрения придерживается треть (32 процентов) опрошенных.

В опросе в конце мая приняли участие 1600 совершеннолетних россиян из городов и деревень из 52 регионов страны.

По данным «Левада-центра», в 2013 году всего треть опрошенных хотела бы нового президентского срока Путина, но уже в 2014-м о желании видеть главу государства российским лидером и дальше заявили 58 процентов респондентов. Летом 2017 года это число достигло максимума: почти 70 процентов жителей страны признались, что выступают за продолжение работы президента на том же посту.

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