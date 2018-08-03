SpaceX обогнал Boeing

Испытательные полеты корабля Dragon 2 компании SpaceX в беспилотном и пилотируемом режимах пройдут раньше, чем аналогичные тестовые запуски космического аппарата Starliner корпорации Boeing, сообщает НАСА.

Первый беспилотный полет Dragon 2 запланирован на ноябрь 2018-го. Пилотируемый старт корабля намечен на апрель 2019-го. В автономном режиме Starliner впервые полетит в конце 2018-го — начале 2019-го. Пилотируемый старт запланирован на середину 2019-го.

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Ранее Boeing опережал SpaceX по первым пускам в автономном и пилотируемом режимах. Ожидалось, что в первом случае Starliner полетит в августе 2018-го, а во втором — в ноябре 2018-го. Перенос сроков связан с проблемами, выявленными в июне 2018-го в ходе испытаний двигателей Starliner для аварийного прекращения полета.

В июле 2018-го генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил, что российский двигатель РД-180 прошел сертификацию НАСА для использования в пилотируемых миссиях. Данный силовой агрегат устанавливается на первую ступень тяжелой ракеты Atlas 5, при помощи которой будет запускаться Starliner.

НАСА выбрало компании Boeing и SpaceX для создания замены российским кораблям серии «Союз», в настоящее время выступающим единственным средством доставки людей на МКС.

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