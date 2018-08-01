«Энергомаш» создаст РД-169

Российский ракетный двигателестроительный холдинг приступил к разработке силового агрегата на метане. Испытания изделия, получившего название РД-169, должны пройти через 3-4 года, сообщил РИА Новости генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

«Двигатель получил название РД-169. Это фактически новый двигатель, создающийся на основе тех знаний, которые мы формировали с начала 2000-х годов», — рассказал он.

По его словам, «работу некоторых двигателей с метановой смесью, например, РД-0146, мы даже испытали на практике». «Подтверждена сама возможность и эффективность такой схемы. На сегодняшний день в Воронеже создан стенд для проведения испытаний, имеется соответствующий конструкторский задел. Нам нужно 3-4 года, и мы сможем приступить к испытаниям полноценного метанового двигателя», — заявил глава компании.

Концепцию ракетного комплекса, основанного на РД-169, НПО «Энергомаш» и РКЦ «Прогресс» должны представить к концу 2018 года.

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«Наших китайских коллег очень интересует вопрос совместной разработки метанового двигателя. Мы рассматриваем такой вариант, как возможность привлечения дополнительных инвестиций в создание метанового двигателя с последующим, как вариант, лицензионным соглашением по его производству в Китае», — добавил Арбузов.

В настоящее время Россия, в отличие от США и ЕС, не располагает действующими ракетными двигателями на водороде или метане. В составе советской сверхтяжелой ракеты «Энергия» был водородный силовой агрегат, технология производства которого российской промышленностью утеряна.

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