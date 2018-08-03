Модели полностью разделись ради скандального фотографа

Итальянский бренд одежды и аксессуаров Benetton вернулся к практике провокационных рекламных съемок, которая принесла ему известность в 1980-1990-е годы. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 3 августа.

Марка United Colors of Benetton снова будет пользоваться услугами фотографа Оливьеро Тоскани, с которым компания работала с 1982 по 2001 год. Тоскани был автором скандальных рекламных кампаний с изображением больного СПИДом человека, гомосексуалов, целующихся монахини и священника и других. В новой рекламной кампании осенней коллекции марки нет снимков одежды или обуви: только фотографии обнаженных моделей обоего пола с разными расовыми признаками: цветом кожи и чертами лица.

Оливьеро Тоскани, вернувшись к сотрудничеству с Benetton, сделал официальное заявление, в котором пояснил, что его кампания направлена против насилия над личностью, этнических конфликтов, гражданских и религиозных войн, мафии, терроризма и расизма.

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То, что его модели обнажены, Оливьеро Тоскани объяснил аллюзией на Франциска Ассизского — католического святого, проповедовавшего крайний аскетизм (в том числе в одежде — он практически всю жизнь довольствовался рясой и власяницей и ходил босым), учредителя нищенствующего монашеского ордена францисканцев.

Компания Benetton Group основана в 1965 году братьями Карло, Джильберто и Лучано Бенеттон и их сестрой Джулианой. Основная деятельность компании — производство собственной линии одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых. В июле 2018 года Карло Бенеттон умер от рака.

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