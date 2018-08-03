Немцы потеряли Меркель

Немецкие СМИ не могут установить местонахождение канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает The Times.

По сведениям издания, муж главы немецкого правительства Йоахим Зауэр отправился в отпуск на альпийский горнолыжный курорт Зольден, расположенный в Италии. Однако Меркель с ним не было. Традиционно супруги проводят летний отпуск вместе. На этот раз Зауэр заселился вместе со своим сыном от первого брака в обычный четырехзвездочный отель.

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Как стало известно The Times, в графике канцлера не запланировано каких-либо важных событий вплоть до 20 августа. Почему пара на этот раз отдыхает по отдельности, неизвестно.

Отсутствие Меркель породило всевозможные спекуляции. Так, таблоид Bild в качестве основных версий назвал кризис в отношениях супругов или же «секретную миссию канцлера».

Баварское издание Augsburger Allgemeine съязвило, написав, что Меркель может быть занята приготовлением своего любимого блюда — картофельного супа. Одна из основных версий — канцлер пока не появляется на публике из-за того, что находится рядом с матерью Герлиндой Каснер, у которой могут быть проблемы со здоровьем.

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