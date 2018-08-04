Названо самое «гуманное» оружие

В настоящее время акустические, микроволновые и лазерные устройства считаются одними из самых перспективных примеров нелетального оружия, пишет РИА Новости.

Агентство отмечает, что в начале 2000-х США создали акустическую пушку LRAD (Long Range Acoustic Device), которая накрывает человека звуковой волной в 150 децибел (рев двигателей реактивного истребителя достигает 120 децибел), оглушая и вызывая болевой шок. LRAD используют для разгона демонстраций и защиты кораблей от пиратов.

Другим примером гуманного оружия является американский проект СВЧ-пушки ADS (Active Denial System), запущенный в конце 1990-х. Устройство, излучающее электромагнитные колебания с частотой около 94 гигагерц, оказывает на людей кратковременное шоковое воздействие. Облучаемые испытывают сильный зуд и жжение по всему телу, через пять секунд боль становится невыносимой, а человек — небоеспособным.

В России также ведется разработка аналогичных радиоэлектронных боеприпасов. В частности, электронная бомба, создаваемая в рамках проекта «Алабуга», разрываясь на высоте 200-300 метров, не только отключает все оборудование в радиусе трех с половиной километров, но и ослепляет и оглушает противника, который в итоге теряет связь, а также средства управления и наведения.

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К нелетальному оружию относятся и маломощные лазеры. Например, в США создан прототип лазерного ружья PHASR (Personnel halting and stimulation response rifle), способного временно ослепить противника. Отдаленным аналогом такой техники можно считать созданный в СССР прототип космического лазерного пистолета.

К гуманному оружию агентство отнесло электрошокеры. В частности, американский Taser представляет собой пистолет, выстреливающий два небольших электрода на медных проводках, а создаваемый им мощный разряд временно выводит человека из строя.

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