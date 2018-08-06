Огненный столб взмыл в небо вблизи аэропорта и попал на видео

Вблизи итальянского аэропорта в Болонье на автостраде прогремел мощный взрыв. Видеозапись произошедшего очевидцы опубликовали в Twitter.

На место прибыли полицейские и пожарные расчеты, пишет Metro. По сообщениям полицейских, взрыв произошел в результате столкновения автомобилей. Некоторые очевидцы утверждают, что в столкновении участвовал автовоз. По словам других, пикап въехал в стену и упал на гараж дилерского центра Peugeot.

Дороги вблизи места происшествия оцеплены, о пострадавших пока не сообщается.

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