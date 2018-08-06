Взрыв в Болонье разнес трассу и покалечил десятки человек

По меньшей мере один человек погиб, еще 55 пострадали в результате мощного взрыва на мосту автострады вблизи аэропорта итальянского города Болонья, сообщает Reuters. Отмечается, что 14 человек получили серьезные травмы.

Видеозапись с места взрыва, который разрушил трассу, опубликовал BNO News.

Как пишет Reuters, полиция оцепила дороги в округе. Причиной стала авария: автовоз столкнулся с бензовозом, перевозившим горючее.

Ранее 6 августа были опубликованы видеозаписи, на которых виден столб огня и дым, поднявшийся над автострадой.

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