Власти Туркменистана выдали игрушечные компьютеры за настоящие

В Туркменистане производство игрушечных нетбуков для первоклассников выдали за производство «настоящих» компьютеров. Об этом сообщает издание «Хроники Туркменистана».

Традиция дарить первоклассникам нетбуки от имени Гурбангулы Бердымухамедова появилась в 2011 году. До 2016 года школьники получали компьютеры марки Lenovo. После этого их заменили на «обучающие компьютеры», собранные компанией «Oguzabat». Однако, по данным издания, они лишь имитируют настоящие компьютеры. У них нет операционной системы, USB-портов и других необходимых элементов.

Авторы статьи обратили внимание на сообщения СМИ о том, что в стране уже создано 100 тысяч «обычных» компьютеров собственного производства. Об этом стало известно около месяца назад.

При этом 3 августа издание «Золотой век» сообщило, что в Туркменистане только приступили к сборке нетбуков, и к 1 сентября планируется произвести 50 тысяч экземпляров, то есть вдвое меньше. Указано, что в Туркменистане изготавливаются пластмассовые корпуса компьютеров и производится сборка изделий. Внутренняя же электроника поставляется из Китая.

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«Золотой век» так описывает туркменские компьютеры: «Нетбук будет иметь адаптированный под пользователей дизайн и трехъязычный интерфейс: туркменский, русский, английский. Алгоритм обучающего процесса будет включать упражнения по точным и гуманитарным наукам, музыке, также предусмотрены компьютерные игры, калькулятор и другие необходимые функции. Для безопасности детей электронный прибор будет работать на батарейках».

Журналисты «Хроник Туркменистана» пишут, что, судя по фото, речь идет именно об игрушечных компьютерах для школьников.

Всего, согласно официальным данным, в 2017 году Туркменистан закупил 142 тысячи «обучающих компьютеров».

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