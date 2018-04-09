В Туркмении началась охота на меломанов

В Туркмении правоохранительные органы начали штрафовать жителей Ашхабада, слушающих на улице музыку через наушники. Об этом сообщает портал «Альтернативные новости Туркменистана».

Как отмечается, подобные случаи происходят с начала апреля. Жители туркменской столицы указывают, что полицейские, штрафуя горожан, ссылаются на некое «новое положение», которое, впрочем, не было предъявлено ни одному из оштрафованных пешеходов.

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Свои действия полицейские мотивируют тем, что слушающие музыку пешеходы могут не услышать подъезжающий сзади или сбоку автомобиль, что, в свою очередь, приведет к наезду. Сами сотрудники правоохранительных органов утверждают, что им дано указание штрафовать пешеходов, чьи уши закрыты наушниками. Они ссылаются на некий приказ министра внутренних дел, желающего снизить количество ДТП на дорогах.

«Я переходил проспект Махтумкули, близ посольства США. На той стороне дороге меня остановил пеший патруль и потребовал пройти в опорный пункт для оформления штрафа. В отделение идти не хотелось, да и времени не было, поэтому с полицейским мы "договорились“ на месте — 20 манатов (335 рублей — прим. «Ленты.ру»), и никакого нарушения не было», — рассказал один из собеседников портала.

5 апреля стало известно, что власти Туркмении ввели запрет на ввоз в страну женских купальников бикини и шорт для последующей реализации. Продавцы одежды сообщили журналистам, что сейчас частные магазины распродают купальники и шорты, оставшиеся на складах, на таможне их уже запрещают. Сотрудник таможенной службы, беседовавший на условиях анонимности с корреспондентом «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»), предположил, что запрет может быть связан «с нравственными нормами туркменов, то есть с тем, что туркменским девушкам не подобает носить купальники».

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