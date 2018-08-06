Ценности
 
Последние новости
Найдены виновные в росте цен на бензин
Американка отвлеклась на онлайн-казино во время работы и выиграла миллионы
Разводящийся Петросян похвастался хорошим настроением
Из Москвы ушла роскошь
Россиянин заступился за девушку и получил удар ножом
Сделанная из торпеды печь удивила пользователей соцсетей  
Украинские депутаты потратили сотни тысяч бюджетных гривен на муку
Украинец пошутил над другом и дал ему гранату без чеки
«Лента.ру» опубликовала расследование о детях-невольниках в РПЦ
Новости партнеров

Умер самый титулованный в мире повар

Перейти в «Мою Ленту»
Жоэль Робюшон

В Швейцарии на 74-м году жизни скончался французский шеф-повар Жоэль Робюшон. Об этом сообщает Le Figaro.

Возглавляемые Робюшоном заведения получили в сумме 32 мишленовские звезды (престижные кулинарные награды) — у Робюшона этих звезд больше всех других поваров в мире. В 1989 году ресторанный гид Gault et Millau назвал его «шеф-поваром века».

Причиной смерти повара стало онкологическое заболевание.

Жоэль Робюшон родился в 1945 году во французском городе Пуатье. Работать на кухне начал в 15-летнем возрасте, в 28 лет занял должность шеф-повара. в 1981 году Робюшон открыл свой первый ресторан, а в 1984-м стал самым молодым поваром, чей ресторан получил три звезды Мишлена. Обладатель множества других кулинарных наград, в том числе премии фонда имени Джеймса Бирда в номинации «Лучший новый ресторан». Всего Робюшон открыл более 10 заведений, в том числе один из первых ресторанов высокой французской кухни в Японии. Среди его учеников — известный шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Joël Robuchon : disparition d'un génie de la gastronomie
Умер лучший шеф-повар XX века
Назван лучший шеф-повар среди женщин
Ценности
Ценности00:02 5 августа

Красный царь

Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина
15:41 3 августа

Любимый бренд скинхедов изменил логотип

10:48Сегодня

Супермодели опубликовали фото в поддержку кормления грудью

14:53 2 августа

Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев

Ценности00:0926 июля

Дети улиц

Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
19:07 2 августа

Выбраны лучшие кроссовки года

23:51 3 августа

Созданы сумки для поклонников суперкаров

18:31 1 августа

Модельер собрал сестер Кардашьян вместе и раздел

Ценности00:06 3 августа

Короли вечеринки

Музыкальные фестивали подарили миру хиппи и неформалов. Кто следующий?
17:39 3 августа

В Париже покажут полотна провокационных художников

19:02 1 августа

Предложены аксессуары для родившихся под знаком Льва

16:27 1 августа

Раскрыты зверства агентств по отношению к моделям

Россия
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
«Мы семь лет прожили в федеральном розыске»
Они приняли ислам и стали изгоями. Русские мусульмане — о жизни в России
«Замшелые и отвратительные стереотипы»
Можно ли считать женщину человеком и зачем? Отвечают россияне
«Водка — преимущество пожилых»
Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
«Умереть как викинг — в бою! Или на девушке»
Главный неонацист России скоро выйдет на свободу. У Тесака большие планы
Огромный комбинат взорвали в Иванове
Под Челябинском всплыл бюст Сталина
Все материалы
Мир
Рабы Аллаха
Мусульмане захватили их дома и пирамиды. Осталось только умереть
Трамп высказался о встрече своего сына с российским адвокатом
В МИД России уточнили обязанности Стивена Сигала
Вызов российского дипломата в Госдеп назвали «мегафонной дипломатией»
Сын Усамы бен Ладена породнился с исполнителем теракта 11 сентября
В Венесуэле после покушения на президента начали задерживать журналистов
Американец поиграл в корриду с диким бизоном, попал на видео и за решетку
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
«Я не буду возвращать деньги в Россию»
Они годами отмывали русские миллиарды. Теперь их зачистят
Подсчитан ущерб от коррупции на украинской таможне
В Грузии узнали о существовании интернета
Европа возьмет на себя восстановление «освобожденного» Донбасса
Все материалы
Экономика
Час расплаты
Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
Давай на спор
Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
Глава «Нафтогаза Украины» намекнул на угрозы из России
Найдены виновные в росте цен на бензин
Планы ЦБ по сбору данных россиян потерпели крах
Россиянам пообещали дешевые денежные переводы
Все материалы
Силовые структуры
Рабы божьи
Рамзан КадыровУбийцу полковника Буданова похоронили в Чечне
Чеченцы считают его героем. С ним простился лично Рамзан Кадыров
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Подмосковье Ахмеда Сутулого опять арестовали за наркотики
Стало известно имя пойманного в Испании российского вора в законе
Преподаватель ВШЭ пожаловался на унизительный досмотр в полиции
Убившие отца-тирана сестры продолжат школьное обучение в СИЗО и сдадут ЕГЭ
Все материалы
Наука и техника
Без рук
Российская колонка умнее Apple. И это только начало
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Дешевые, многоразовые, на метане
У России таких ракет нет. И не будет
На МКС создали самое холодное место во Вселенной
Найдены пережившие извержение Везувия древнейшие артефакты
Россия нашла замену украинскому двигателю для Ми-26
Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС оценили в 160 миллиардов рублей
Все материалы
Спорт
Лука МодричДитя войны
Мальчик из семьи беженцев вырос в мировую звезду. За него просят почти миллиард
Юный украинский шахматист потроллил россиянина и отказался говорить по-русски
Некого доить
В России загибаются футбольные клубы. Кто их спасет?
Соперник «Спартака» отказался от грубияна из ЦСКА
Президент «Реала» приуныл из-за Роналду и нашел игрока на рекордную сумму
«Манчестер Юнайтед» приготовился побить еще один трансферный рекорд
Обновленный ЦСКА выдал худший старт за 17 лет
Все материалы
Культура
«Все выливается в грязное безумие»
Что творится на секретных вечеринках и нелегальных рейвах под палящим солнцем
Видели ночи
Кино недели: от «Жарких летних ночей» до «Судной ночи. Начало»
«Я хочу тебя оплодотворить»
Фредерик Бегбедер заменил пенсию репродуктивным периодом
Умерла актриса из «Не шутите с Зоханом»
Звезды «Игры престолов» показали сексистскую правду о кастинге в кино
Исполнитель роли капитана Пикара вернется в «Стартрек»
В анонсе «Карточного домика» Кремль залили кровью
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»
В России появилось шоу, переплюнувшее «Дом-2». Хорошо, что оно закончилось
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Одни актеры, другие — педофилы
YouTube тратит миллионы на борьбу с теориями заговора. И все зря
Mail.ru потребовала амнистировать осужденных за лайки и репосты
Лидер «Шалтая-Болтая» вышел из тюрьмы
Роскомнадзор превысил полномочия при блокировке Telegram
Тела убитых в Африке журналистов доставили в Россию
Все материалы
Ценности
Красный царь
Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Пока ты спал
Как женщине с пользой провести время в постели
Любимый бренд скинхедов изменил логотип
Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
Выбраны лучшие кроссовки года
Модельер собрал сестер Кардашьян вместе и раздел
Все материалы
Путешествия
Тропой вампира
Почему россияне должны съездить на родину Дракулы
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
У черта на рогах
Самые труднодоступные и прекрасные места Земли
Акула убила туриста в Египте
Аэропортам Европы предрекли катастрофическую загруженность
Эйфелеву башню открыли после забастовки
Российские туристы застряли в Болгарии
Все материалы
Из жизни
«Все лекарства я выбросила»
Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
Сыграли по-крупному
Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Королева красоты отказалась от короны ради татуировки с акулой
12-летний мексиканец поступил в университет
Британская принцесса рассекретила тайную часть дворца
Застрявшие на пляже киты попали на видео
Все материалы
Воинственный. Ворчливый. Vantage.
Ускользающе короткое знакомство с первым настоящим спорткаром Aston Martin
Коррозия металла
Самое интересное на фестивале кастомайзинга в Москве
Тест: это турбонаддув или газонокосилка?
Как выглядят автомобильные детали, названия которых мы слышали тысячу раз
Обман зрения
Невероятные автомобильные диорамы, которые не отличить от реальности
Последнюю «Приору» сфотографировали на заводе
В машину вместо масла залили WD-40 и поехали на ней
Доработанный «Маклареном» Dodge Viper выставили на продажу
Все материалы
Пора на море
Жилье в Испании можно купить за 200 тысяч рублей. В чем подвох?
«Живут, как в лесу: кто кого быстрее сожрет»
Москвичка об ужасах соседства с провинциалами
Сломали систему
Россияне берут кредиты ради ипотеки. Скоро они пожалеют
Рынки недвижимости российских морских курортов рухнули
Проклятый рай
Почему богачи обожают самый кровавый дом Москвы
Сеть бесплатных кинотеатров появится в Москве
Подмосковью предрекли дефицит жилья
Все материалы