Звезды «Игры престолов» показали сексистскую правду о кастинге в кино

Rebel Park Productions / YouTube

Актрисы Эмилия Кларк и Лина Хиди, известные по сериалу «Игра престолов», снялись в короткометражном фильме «Ведущие женские роли» (Leading Lady Parts), в котором высмеиваются противоречивые требования директоров по кастингу к актрисам, желающим получить роль в кино. Ролик опубликован на YouTube.

В короткометражке также сыграли Фелисити Джонс, Джемма Артертон, Флоренс Пью и Вунми Моссаку. Ответственные за кастинг кинематографисты требовали от актрис снять с себя всю одежду, хотя это было абсолютно необязательно для роли, заставляли звучать «девственно сексуально», требовали накраситься и «быть худой, как палка».

В конце ролика на женскую роль пробуется актер Том Хиддлстон, и его без раздумий берут на работу.

«Ведущие женские роли» поднимает вопрос о дискриминации в индустрии Голливуда. Режиссером ленты выступила Джессика Суэйл. В подписи к видео отмечается, что этот ролик — первый из серии фильмов, проливающих свет на изображение женщины в кино.

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