Актрисе из «Доктора Хауса» затолкали презерватив в рот на кастинге

Видео: tmz.com

Голливудская актриса Мира Сорвино заявила, что в 16 лет стала жертвой неподобающих действий со стороны кастинг-директора. Она рассказала об этом в подкасте HFPA In Conversation, выдержку из которого опубликовал портал TMZ.

По словам артистки, во время кастинга для фильма ужасов мужчина привязал ее к стулу, поставил синяк на ее руке и затолкал ей в рот презерватив. «Я была слишком юна, чтобы знать, каков презерватив на вкус. Это было абсолютно неприемлемо. Какого черта этот презерватив делал в кармане у директора по кастингу во время прослушивания?» — возмутилась Сорвино.

Актриса отметила, что это был один из ее первых кастингов. «Когда ты молод, ты не ставишь под сомнение происходящее вокруг. Ты думаешь: "Мне нужно быть крутой, нужно выложиться полностью"», — посетовала она.

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В декабре 2017-го режиссер «Властелина колец» Питер Джексон рассказал, что Сорвино могла сыграть одного из персонажей трилогии, однако продюсеры из компании Харви Вайнштейна Miramax вынудили его не брать актрису. По словам кинематографиста, ему заявили, что эта актриса — «сущий кошмар». Сорвино заявляла, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны Вайнштейна.

Мира Сорвино снялась в таких фильмах, как «Запретная дорога», «Роми и Мишель на встрече выпускников» и «Телевикторина», а также сыграла главную роль в ленте российского режиссера Александра Буравского «Ленинград». Кроме того, актриса появилась в сериалах «Доктор Хаус», «Американская семейка» и «Рухнувшие небеса».

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