Минтранс предложил наказывать авиакомпании за «лишних» пассажиров

За случаи намеренной продажи большего числа билетов, чем имеется мест в самолете (овербукинг), предлагается ввести финансовую ответственность. С такой инициативой выступил Минтранс России, сообщает РБК со ссылкой на представителя министерства.

В ведомстве считают, что размер штрафа должен соответствовать мировой практике, но с учетом российских реалий. Предполагается, что такое решение позволит эффективно защищать права пассажиров и будет чувствительным, но посильным для авиакомпаний. В министерстве уточнили, что штрафы будут взиматься не в пользу государства, а в пользу пассажира.

Подготовить соответствующие поправки и успеть провести их через весь законодательный цикл Минтранс рассчитывает до конца 2018 года.

Материалы по теме Ваш рейс отменяется Что нужно знать, отправляясь в путешествие самолетом

В сентябре с инициативой жестко ограничить продажу билетов авиакомпаниями, чтобы избежать овербукинга, выступал первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

Депутат Думы от «Справедливой России» Игорь Ананских предлагал обязать авиакомпании в десятикратном размере компенсировать стоимость билета пассажирам, которым не хватило места в лайнере из-за перебронирования. Но эту инициативу раскритиковали эксперты. По их мнению, нововведение приведет к существенному росту тарифов на перелеты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!