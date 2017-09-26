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В Госдуме предложили жестко ограничить продажу авиабилетов

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов призвал жестко ограничить продажу билетов авиакомпаниями, чтобы избежать овербукинга. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает РИА Новости.

Ефимов считает, что перевозчикам нужно запретить реализовывать больше билетов, чем кресел в самолете. Эта практика называется овербукингом, или перебронированием. «Нельзя продавать 120 билетов, если у тебя 100 мест», — подчеркнул депутат.

Ефимов напомнил, что если авиарейс загружен на 75 процентов, то он считается рентабельным. «Этот расчет во всем мире делается», — заметил он.

Парламентарий также обратил внимание на то, что на железной дороге практически никогда, за очень редким исключением, не бывает случаев овербукинга.

Ранее в сентябре депутат Думы от «Справедливой России» Игорь Ананских предложил обязать авиакомпании в десятикратном размере компенсировать стоимость билета пассажирам, которым не хватило места в лайнере из-за перебронирования. Эксперты раскритиковали данную инициативу, отметив, что такое нововведение приведет к существенному подорожанию тарифов на перелеты.

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