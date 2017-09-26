В Госдуме предложили жестко ограничить продажу авиабилетов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов призвал жестко ограничить продажу билетов авиакомпаниями, чтобы избежать овербукинга. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает РИА Новости.

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Ефимов считает, что перевозчикам нужно запретить реализовывать больше билетов, чем кресел в самолете. Эта практика называется овербукингом, или перебронированием. «Нельзя продавать 120 билетов, если у тебя 100 мест», — подчеркнул депутат.

Ефимов напомнил, что если авиарейс загружен на 75 процентов, то он считается рентабельным. «Этот расчет во всем мире делается», — заметил он.

Парламентарий также обратил внимание на то, что на железной дороге практически никогда, за очень редким исключением, не бывает случаев овербукинга.

Ранее в сентябре депутат Думы от «Справедливой России» Игорь Ананских предложил обязать авиакомпании в десятикратном размере компенсировать стоимость билета пассажирам, которым не хватило места в лайнере из-за перебронирования. Эксперты раскритиковали данную инициативу, отметив, что такое нововведение приведет к существенному подорожанию тарифов на перелеты.