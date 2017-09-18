Эксперты раскритиковали предложение штрафовать авиакомпании за овербукинг

Эксперты в отрасли авиаперевозок раскритиковали инициативу депутатов «Справедливой России», которые предложили обязать авиакомпании в десятикратном размере возмещать стоимость билета пассажирам, которые не попали на рейс из-за того, что перевозчик продал билетов больше, чем мест в самолете (овербукинг).

Если бы такая инициатива прошла, то пассажиров ожидало бы существенное увеличение цен на билеты, считает генеральный директор консалтинговой фирмы «Инфомост» Борис Рыбак. Российские авиакомпании, отметил он, и так работают на пределе рентабельности, пытаясь с помощью различных механизмов выйти в положительную зону. А при одобрении инициативы «Справедливой России» коэффициент загрузки воздушного судна снизится, и пассажирам, купившим билеты, придется оплачивать пустующие кресла. «Я не понимаю этой инициативы. Если бы овербукинг был главной проблемой российской экономики — было бы хорошо. Но это не так. Очевидно, что хорошая авиакомпания своих пассажиров и так не бросит, а с плохой и без этого будут проблемы», — отметил эксперт.

По словам партнера консалтинговой компании Bain&Company Андрея Панова, овербукинг — это стандартная практика зарубежных авиакомпаний, имеющая многолетнюю историю. «Внедрение этого механизма просто позволит российским перевозчикам делать то, что практикуется авиакомпаниями во всем мире, — подчеркнул эксперт. — Западные перевозчики научились с этим работать, и скандалов на этой почве практически не возникает, поскольку пассажиры, как правило, соглашаются на предложенные авиакомпанией условия».

По словам ряда экспертов, для России механизм овербукинга также актуален и востребован, поэтому авиаперевозчики неоднократно обращались в Минтранс с просьбой разработать соответствующий законопроект. В США и в большинстве стран Европы овербукинг не вызывает никаких сложностей или накладок. Главным образом потому, что его механизм четко прописан и имеет определенные и всем понятные правила: авиакомпании прекрасно знают, что они должны делать в той или иной ситуации.

Овербукинг, отмечают аналитики, является своеобразной дополнительной опцией, дающей им возможность лучше управлять продажами, увеличивать коммерческую эффективность рейсов, что приведет к снижению себестоимости перевозки для конечных потребителей. Легализация этого механизма выгодна пассажирам, поскольку в законе будет четко прописан размер компенсации в случае перепродажи билетов. Это, в свою очередь, также повысит ответственность авиакомпании. Стоит напомнить, что разногласия возникали также и по поводу введения невозвратных тарифов, хотя в итоге пассажиры от этого только выиграли.

Ранее 18 сентября стало известно, что зампредседателя комитета Госдумы по энергетике, депутат от «Справедливой России» Игорь Ананских планирует внести на обсуждение законопроект о штрафах для авиакомпаний за продажу количества билетов, превышающего число мест на борту самолета.