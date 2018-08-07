«Блестящий» макияж Трампа воссоздали из бронзатора и колбасы

@StephenAtHome / Twitter

Ведущий американского телешоу The Late Night Show Стивен Кольбер попытался воссоздать макияж президента США Дональда Трампа при помощи бронзатора, хайлайтера и колбасы. Отрывком передачи Кольбер поделился на своей странице в Twitter.

Журналист вспомнил недавнее выступление Трампа на митинге в Огайо. Лицо политика сильно блестело, поэтому Кольбер сравнил его с велосипедным отражателем. Позднее он добавил, что президент США похож на смесь робота C-3PO и глазированной ветчины.

В итоге телеведущий показал в прямом эфире отрывок из собственного бьюти-блога, в котором он решил повторить «мерцающий» макияж в стиле Трампа. Для начала Кольбер надел очки для плавания, чтобы косметика не попала ему в глаза. Затем он взял бронзатор, вылил его на руки и распределил по лицу, в результате чего кожа сразу приобрела бронзовый оттенок.

После этого журналист кисточкой неравномерно нанес на физиономию хайлайтер. «Чтобы получить лучший эффект, вам нужно распределить это все ломтиком Болонской колбасы», — заявил Кольбер и сразу же растер косметику едой.

В конце журналист напомнил, что перед выходом нужно не забыть снять очки, чтобы получить яркие синяки под глазами.

Ранее ведущий американского вечернего телешоу Jimmy Kimmel Live! Джимми Киммел заявил, что научился выявлять ложь Трампа во время публичных заявлений. Он отметил, что политик всегда говорит фразу «это правда» во время обмана.

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