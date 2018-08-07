Убийца спрятался в морозилке ресторана, выпрыгнул из нее и умер

Сотрудники ресторана в Нью-Йорке были атакованы незнакомцем, который спрятался в морозильной камере. Выпрыгнув из нее и попытавшись наброситься на работников, мужчина упал на пол и скончался, сообщает NBC New York.

По данным полиции, мужчина закричал «Уйди от меня, сатана!», выпрыгнул из холодильника, набросился на сотрудников заведения с ножом, а затем упал. В больницу его доставили уже мертвым: в ресторане у него произошла остановка сердца.

Позднее стало известно, что мужчина — Карлтон Хендерсон (Carlton Henderson), недавно освободившийся из тюрьмы в Бостоне. Он был признан виновным в двух убийствах первой степени. Благодаря усилиям своего адвоката и внесенному залогу мужчина вышел на свободу. Спустя четыре дня произошел инцидент с морозильной камерой.

На данный момент полиция выясняет, почему он выбрал именно этот ресторан, а также по какой причине залез в морозилку и сколько времени он там провел.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!