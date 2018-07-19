Воры случайно сняли налет на камеру жертвы и попались

Видео: Queensland Police / Twitter

В австралийском городе Голд-Кост, штат Квинсленд, украденная камера видеонаблюдения сняла похождения воров, которые ее стащили. Об этом сообщает издание News.com.au.

Четыре злоумышленника забрались в постройку на территории магазина и похитили камеры видеонаблюдения, солнечные батареи и модем. После кражи они отнесли добычу в другое место и стали принимать наркотики.

Все происходящее снимала одна из камер, которую они украли. Видео автоматически транслировалось через интернет на мобильный телефон владельца постройки, находившегося в тысяче километров от места происшествия.

В кадр попали трое из четверых воров. Отснятое видео помогло полиции идентифицировать и задержать одного из них. Его соучастников продолжают разыскивать.

В мае сообщалось, что в Кении львица украла включенную камеру. Снятое животным видео вошло в документальный фильм, над которым работали владельцы устройства.

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