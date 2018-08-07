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Чилиец выпил кофе и воды и обомлел от гигантского чека

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Житель Чили рассказал о своем недоумении из-за счета, который получил в венецианском кафе после того, как выпил две чашки кофе и две бутылки обычной воды. На случай обратило внимание издание Daily Mail.

62-летний Хуан Карлос Бустаменте (Juan Carlos Bustamente) заглянул в заведение на площади Святого Марка в Венеции. Выпив кофе и воды, он попросил чек и обнаружил, что две чашки кофе стоили 11,5 евро (около 846 рублей) каждая, а бутылка воды по 0,25 литра — 10 евро (около 736 рублей) каждая. Общая сумма в чеке составила 43 евро (около 3,1 тысячи рублей).

Возмутившись огромным счетом, мужчина опубликовал снимок чека в Facebook, написав: «Не знаю, как вы к этому отнесетесь, но тут 43 евро за два кофе и две бутылки воды!» В комментариях многие посочувствовали чилийцу и назвали произошедшее грабежом»

Представитель кафе объяснил, что такая высокая цена обусловлена особой привилегией: посетитель пил кофе в открытой части кафе прямо на площади, которая является одним из самых популярных туристических мест в мире. Он также отметил, что чилиец, вероятно, счел лишним посмотреть в меню и ознакомиться с ценами перед заказом.

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