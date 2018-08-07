Откровенная одежда потеряла актуальность

Анализ коллекций люксовых и модных брендов сезона осень-зима 2018-2019 показывает, что откровенная и подчеркнуто сексуальная одежда потеряла актуальность. Об этом сообщает FashionUnited.

В наступающем сезоне будет популярен сдержанный стиль с простыми силуэтами, многослойностью и обилием трикотажа. После показа дома Givenchy его креативный директор Клэр Уэйт Келлер заявила о возврате к истории в одежде: ее коллекция навеяна 1970-ми, в нем много популярных в то время кашемировых водолазок, длинных юбок и пончо.

Дом Gucci сделал акцент на практичности: так, в коллекции много теплых шарфов, перчаток и шапок. В круизной коллекции дом интерпретирует эстетику хиппи и этнические мотивы.

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Бренды Calvin Klein и Prada, а также дом Balenciaga, возглавляемый основоположником стиля «ироничное ретро» Демной Гвасалией, сделали акцент на многослойность и показали пуховики.

Одной из причин таких изменений считается скандал вокруг сексуальных домогательств в Голливуде, в частности, обвинения в адрес продюсера Харви Вайнштейна и возникшее в связи с этим движение #MeToo. По мнению активистов, проблема домогательств спровоцирована, в числе прочего, потребительским отношением к женщинам в индустрии моды.

В июле 2018 года модные эксперты назвали цвет одежды, который приобрел особую популярность среди брендов и знаменитостей в текущем сезоне. По мнению специалистов, это прежде всего цвета земли, или коричневые оттенки, среди которых бежевый, шоколадный, цвет виски и корицы. Эти тона вытеснили яркие бикини на пляже, а также используются многими производителями одежды.

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