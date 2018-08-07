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Воробьев оценил работу подмосковного правительства

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Андрей Воробьев

Властям Подмосковья удалось создать работоспособную команду, способную эффективно решать задачи разного уровня, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 7 августа.

«Главное достижение состоит в том, что нам удалось создать работоспособную команду, обеспечивающую позитивные перемены в каждом из городов и населенных пунктов области. Наша команда работает над тем, чтобы людям жилось комфортно. Для этого приходится решать разные задачи», — сказал Воробьев.

Глава региона отметил, что власти занимаются не только масштабными проектами, но и решают частные вопросы граждан. По его словам, для эффективного взаимодействия между чиновниками и жителями был создан портал «Добродел». Воробьев подчеркнул, что обратная связь позволяет понимать реальные нужды людей.

«Регион растет, развивается, мы должны успевать отвечать на вызовы, которые предлагает жизнь. А для этого, повторяю, нужна команда», — заключил он.

21 июля сообщалось, что волонтеры записывают видеообращения граждан к губернатору. На тот момент было сделано более трех тысяч записей. Активисты ездят по всем населенным пунктам региона.

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