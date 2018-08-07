Саакашвили уличили в попытке оправдаться за провал в Южной Осетии

Заявления бывшего руководства Грузии о нахождении российских военных в Южной Осетии до 8 августа 2008 года являются попыткой оправдать провал своей военной операции. Об этом заявил российский посол в Южной Осетии Марат Кулахметов в интервью РИА Новости.

«Это оправдание команды [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили. Такая теория появилась где-то около полудня 8 августа. Она возникла, я считаю, только потому, что все пошло не по плану Тбилиси», — заявил дипломат.

Он рассказал, что накануне начала конфликта, 7 августа, он провел несколько встреч с министром Грузии по реинтеграции Темуром Якобашвили. Кроме того, посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Попов регулярно перемещался между Тбилиси и Цхинвалом, поддерживая контакты с властями обеих сторон. Несмотря на это, отметил он, никто не обратился к нему с вопросом о действиях российской стороны.

«Никто за этот день ни разу этот вопрос не поднял. Но затем в оправдание он появился. Это чисто оправдание своей провалившейся агрессии», — заключил посол.

7 августа премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, что в 2008 году, когда он был президентом, у России не было задачи разгромить грузинскую армию или казнить Саакашвили. Задача была только одна — не допустить масштабного вооруженного конфликта, отметил глава правительства.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 6 августа обвинил Россию во вторжении в 2008 году. По его словам, регулярные российские войска находились на территории Южной Осетии еще до начала противостояния.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!