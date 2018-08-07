Девять новых школ откроются в Подмосковье 1 сентября

Восемь новых детских садов и девять школ откроются в Подмосковье 1 сентября, сообщила министр образования Московской области Марина Захарова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 7 августа.

«Все, что касается приема детских садов, здесь не только министерство образования выезжает и смотрит на то, как ведутся строительные работы, в графике ли, но и губернатор Московской области уделяет пристальное внимание тому, как оснащаются школы, и большое внимание кадрам, которые сегодня приходят в образовательные учреждения», — сказала министр.

Ранее Захарова рассказала, что число учащихся подмосковных школ в новом учебном году вырастет более чем на 41 тысячу человек, воспитанников детсадов станет больше на 15 тысяч человек.

Ранее во вторник губернатор Андрей Воробьев заявил, что в течение четырех лет на территории области планируется построить около 200 новых школ. Таким образом, отметил глава региона, будет поставлен «рекорд по стране». Весной прошлого года он уже анонсировал масштабную программу по модернизации учебных заведений. Воробьев неоднократно подчеркивал, что подмосковное образование должно быть конкурентноспособным.

Накануне стало известно, что с этого года подмосковным школьникам будут рассказывать о раздельном сборе мусора и почему важно беречь природу.