Итальянцы поломали ноги нищим и обогатились

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Итальянская полиция арестовала членов двух сицилийских преступных банд, которые ломали людям кости ради получения страховых выплат. Об этом сообщает The Local.

Всего за решетку отправились 11 человек, среди которых сотрудница медицинского учреждения. Она снабжала преступников обезболивающими препаратами, чтобы облегчить боль тех, кому наносили травмы.

Схема действовала так: мафиози находили наркоманов, алкоголиков или людей, испытывающих большие финансовые трудности, и предлагали им инсценировать автоаварию, чтобы затем получить страховые выплаты. Пострадавшим ломали конечности с помощью дисков для штанг, которые обычно используются в спортивных залах.

После нанесения увечий их укладывали рядом с машиной, находили подставных свидетелей и вызывали полицию для составления протокола. Жертвам обещали 30 процентов от выплаты, которые достигали 150 тысяч евро. Однако, как сообщили в полиции, зачастую им выплачивали лишь по 50-100 евро.

Кроме того, в январе 2017-го преступники случайно убили тунисца во время инсценировки. Его смерть, однако, не остановила мошенников. Тело мужчины уложили на обочину и потребовали страховую компенсацию. Проводили ли в правоохранительных органах проверку по факту смерти иностранца, не уточняется.

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