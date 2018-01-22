В Италии арестовали мэра за связи с мафией

Мэр итальянского города Сан-Бьяджо-Платани был арестован карабинерами во время операции по борьбе с сицилийской мафиозной группировкой «Коза Ностра». Об этом сообщает в понедельник, 22 января, ANSA.

Операция проходила в провинции Агридженто. В общей сложности под стражу взяли 56 человек, среди которых представители 16 мафиозных семей, а также предполагаемые боссы и аффилированные с группировкой лица.

Арестованным вменяются создание мафиозной организации, случаи мошенничества и вымогательства, незаконный оборот наркотиков, передает Agrigento Notizie. Проведены десятки обысков, а семь компаний, принадлежавших членам клана, переданы в собственность государства.

Следователи также подозревают, что взятый под стражу мэр Санто Сабелла получил должность благодаря связям с «Коза ностра».

В октябре 2017 года сообщалось, что главарь сицилийской мафиозной группировки приказал сыну убить свою сестру за роман с полицейским. Об этом стало известно в ходе проведенной на острове спецоперации по борьбе с организованной преступностью.

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