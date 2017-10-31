Сицилийский мафиозо приказал сыну убить сестру за роман с полицейским

Главарь сицилийской мафиозной группировки приказал сыну убить свою сестру за роман с полицейским. Об этом стало известно итальянским правоохранительным органам в ходе проведенной на острове спецоперации по борьбе с организованной преступностью, сообщает РИА Новости.

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В ходе операции было задержано 16 человек, которых подозревают в организации преступного сообщества и вымогательстве у предпринимателей. Среди арестованных оказался 71-летний Джузеппе Скадуто, который вышел из тюрьмы полгода назад после девяти лет заключения за рэкет.

Следователи в ходе телефонной прослушки установили, что Скадуто, узнав о романе своей дочери со стражем порядка, приказал своему сыну расправиться с ними обоими. 30-летний молодой человек отказался выполнять волю отца.

21 октября бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Микколи был осужден на 3,5 года за связи с мафией и вымогательство. По версии следствия, в 2010 году форвард обращался к Мауро Лаурикелло, сыну босса мафии района Кальса в Палермо, чтобы заставить одного из его должников выплатить 12 тысяч евро.