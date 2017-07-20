Суд Рима приговорил 46 мафиози к 500 годам тюрьмы

Суд Рима приговорил к различным срокам заключения 46 участников преступной группы, занимавшейся расхищением бюджета итальянской столицы. Об этом сообщает Rai News.

Массимо Карминати и Сальваторе Буцци, которые придумали и реализовали преступную схему, получили 20 и 19 лет тюремного заключения соответственно. Примечательно, что оба они выслушивали приговор в режиме видеоконференции — в настоящее время они отбывают сроки в тюрьме строго режима в Парме за преступления, совершенные ранее.

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Процесс начался еще 2015 году и получил название Mafia Capital («Столичная мафия»). В ходе следствия удалось установить, что участники группировки завели связи в мэрии итальянской столицы и при помощи чиновников получали выгодные контракты, оплачиваемые из городской казны. В частности, речь шла об управлении центрами размещения беженцев.

В реализации преступных схем были также задействованы аффилированные с преступниками бизнес-структуры. В общей сложности судья назначил обвиняемым по этому делу более 500 лет тюремного заключения.

4 июля сообщалось, что в провинции Реджо-Калабрия на юге Италии проведена крупнейшая спецоперация по задержанию членов местных криминальных группировок. В руки сотрудников спецслужб попали 116 участников мафиозного клана Ндрангета. Они обвиняются в участии в преступном сообществе, вымогательстве, контрабанде и незаконном хранении оружия, а также мошенничестве.