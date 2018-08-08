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Кормившая грудью женщина остроумно поставила на место недовольных

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Мелани Дадли (Melanie Dudley), кормившая грудью четырехмесячного младенца в ресторане, нарвалась на неприятный комментарий от проходившего рядом мужчины, который потребовал «прикрыться». Мать решила не спорить с незнакомцем и вместо того, чтобы прикрыть ребенка, набросила детское одеяло себе на голову. Партнер женщины сфотографировал остроумный ответ женщины, а подруга семьи Кэрол Локвуд (Carol Lockwood) поделилась публикацией в Facebook, которая быстро стала вирусной.

«Невестку подруги попросили прикрыться во время кормления ребенка грудью. Я ее никогда не видела раньше, но думаю, что она потрясающая!», — написала Кэрол. Она добавила, что хочет поставить на место тех, кто стыдит кормящих грудью в общественных местах матерей.

Кэрол отметила, что мужчине, который сделал замечание, нет оправданий. Во-первых, в помещении была высокая влажность и 90 градусов по Фаренгейту (32 градуса по Цельсию). Во-вторых, Мелани не находилась в мусульманской стране и поэтому не оскорбляла демонстрацией груди религиозные традиции.

Записью Кэрол поделились более 192 тысяч человек, большинство пользователей поддержали право матери кормить ребенка в людных местах. «Если взрослые могут есть в общественном месте, то и ребенок тоже. Или вы предлагаете женщине кормить младенца в уборной? Вы бы хотели есть в туалете?» — возмутились в комментариях. «Все, кто говорит матери скрыть грудь, проецируют свои сексуальные желания на нее. На самом деле, в процессе кормления нет ничего сексуального», — поддержала ее другая женщина.

В июле сообщалось, что американка устала смотреть на кормящих грудью в публичных местах женщин и пригрозила в социальных сетях побоями. Пост американки быстро привлек внимание общественности, многие молодые матери в комментариях выразили свое возмущение. Работодатель женщины заявил, что не собирается мириться с насилием и уволил угрожавшую в соцсетях сотрудницу.

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