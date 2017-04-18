Опубликовавшая фото с кормлением грудью дочь Атамбаева удалилась из соцсетей

Младшая дочь президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, подвергшаяся критике за публикацию фотографий, на которых она кормит грудью новорожденного сына, удалилась из соцсетей. 20-летняя художница и блогер Алия Шагиева оставила только страницу во «ВКонтакте».

18 апреля она опубликовала пост, в котором сообщила, что это теперь ее единственный аккаунт, который она собирается использовать только «для общения с людьми» и «ведения страницы по творчеству». «Честность никому не нужна», — заключила девушка.

Шагиева родила сына в марте этого года, мальчика назвали Таиром. Она неоднократно выкладывала в сеть фотографии из повседневной жизни, которые сопровождала рассуждениями о материнстве, женском теле, гендерном неравенстве и роли женщины в обществе.

Очередной волне жесткой критики художница подверглась 13 апреля, когда опубликовала снимок, на котором она в нижнем белье кормит ребенка грудью, отмечает dni.ru. В подписи к кадру Шагиева подчеркивала, что женская грудь не является «предметом пошлости и неприличия». «Уже очень давно люди забыли об ее истинном предназначении и превратили в предмет ублажения взора мужчин», — писала она. Девушка отмечала, что намерена кормить ребенка где и когда ей удобно, а также сетовала на дискриминацию людей, «чьи родители занимают высокий пост».

До этого Шагиеву неоднократно критиковали за фотографии в белье, сделанные во время беременности, за татуировки и брак с мужчиной не киргизской национальности (в августе 2016 года она вышла замуж за программиста Константина Рязанова, отмечает ELLE).

РИА Новости добавляет, что Шагиева носит фамилию матери, чтобы избежать обвинения в использовании родственных связей. По информации kp.ru, сейчас девушка живет в Санкт-Петербурге, где учится в художественном училище имени Рериха.